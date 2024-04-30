В Германии стало больше сторонников поставок ракет Taurus Украине

За передачу крылатых ракет Taurus Киеву все еще выступают менее половины жителей Германии.

В Германии возросло количество людей, поддерживающих предоставление Украине крылатых ракет Taurus с дальностью в несколько сотен километров. Но большинство немцев все равно против этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL/NTV.

В апреле 37% граждан Германии (по сравнению с 28% в марте и 35% в феврале) выступают за такую помощь.

Большинство 56% (по сравнению с 66% в марте и 56% в феврале) продолжает не соглашаться на поставки Украине Taurus.

Больше всего сторонников поставок ракет среди избирателей Зеленых (63%). Большинство сторонников двух партнеров по коалиции СДПГ (52%) и ВДП (63%) отвергают поставку крылатых ракет Taurus, тогда как сторонники оппозиционного блока ХДС/ХСС разделились по этому вопросу.

Сторонники Альянса Сары Вагенкнехт (95%) и Альтернативы для Германии (87%) все еще категорически исключают предоставление Taurus Украине.

Окончательное решение только по канцлеру Олафу Шольцу. Однако последний исключает возможность передачи Taurus для Украины.

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