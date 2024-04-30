В Германии стало больше сторонников поставок ракет Taurus Украине
За передачу крылатых ракет Taurus Киеву все еще выступают менее половины жителей Германии.
В Германии возросло количество людей, поддерживающих предоставление Украине крылатых ракет Taurus с дальностью в несколько сотен километров. Но большинство немцев все равно против этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL/NTV.
В апреле 37% граждан Германии (по сравнению с 28% в марте и 35% в феврале) выступают за такую помощь.
Большинство 56% (по сравнению с 66% в марте и 56% в феврале) продолжает не соглашаться на поставки Украине Taurus.
Больше всего сторонников поставок ракет среди избирателей Зеленых (63%). Большинство сторонников двух партнеров по коалиции СДПГ (52%) и ВДП (63%) отвергают поставку крылатых ракет Taurus, тогда как сторонники оппозиционного блока ХДС/ХСС разделились по этому вопросу.
Сторонники Альянса Сары Вагенкнехт (95%) и Альтернативы для Германии (87%) все еще категорически исключают предоставление Taurus Украине.
Напомним, 22 февраля Бундестаг принял решение рекомендовать немецкому правительству предоставить Украине дальнобойное оружие.
Окончательное решение только по канцлеру Олафу Шольцу. Однако последний исключает возможность передачи Taurus для Украины.
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