Польша попросила у США ядерное оружие

Страна подала заявку на размещение у себя американского ядерного оружия, сообщили в Минобороны Польши.

Польша официально запросила размещение американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в эфире польского телевидения во вторник, 30 апреля.

"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия и Польша заявила о своей готовности к участию в этой программе", - сказал он.

Напомним, ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что готов пойти на размещение на территории страны американского ядерного оружия . Но премьер-министр Дональд Туск подверг критике эту идею.

В прошлом году в Польше впервые заговорили о размещении ядерного оружия . Тогдашний премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хотела присоединиться к программе ядерного обмена между странами НАТО.

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