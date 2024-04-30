В Польше сделали заявление о возвращении украинских мужчин домой

В правительстве Польши считают, что вопрос возвращения в Украину мужчин призывного возраста должен решаться на уровне ЕС.

Решение о разрешениях на проживание украинских мужчин в возрасте 18-60 лет должно приниматься на европейском уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн, сообщает WNP.

Журналисты спросили его о потенциальной ситуации, при которой украинское правительство будет просить Польшу не продлевать вид на жительство для мужчин в возрасте 18-60 лет.

"Мы, конечно, не будем защищать уклонистов", - ответил Шейн.

Он добавил, что убеждать главу МИД Радослава Сикорского не будет продлевать эти разрешения и подчеркнул, что официальной позиции по этому поводу нет, потому что не было коммуникации украинского правительства с правительством Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что если Украина обратится за поддержкой или помощью, "мы в таком случае всегда предоставим поддержку и помощь".

Он добавил, что очень важно, чтобы это было решение на европейском уровне.

"Решения на европейском уровне обеспечат полную эффективность этого действия, и мы заинтересованы в таких решениях", - подчеркнул польский министр.

Правительство Литвы тоже допустило возможность помощи Украине в вопросе возвращения мужчин призывного возраста.

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