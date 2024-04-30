В Пентагоне сделали заявление по ATACMS для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько оружия, столько смогут.

США предоставят Украине столько ракет большого радиуса действия ATACMS, сколько смогут. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

У министра обороны спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 млрд долларов.

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", – ответил Остин.

Глава Пентагона также добавил, что Украина уже получила ATACMS.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp