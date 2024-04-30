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В Пентагоне сделали заявление по ATACMS для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько оружия, столько смогут.
В Пентагоне сделали заявление по ATACMS для Украины
 
США предоставят Украине столько ракет большого радиуса действия ATACMS, сколько смогут. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.
 
У министра обороны спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 млрд долларов.
 
"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", – ответил Остин.
 
Глава Пентагона также добавил, что Украина уже получила ATACMS.
 
Напомним, ранее в Госдепартаменте США подтвердили, что в апреле тайно передали Украине партию ракет ATACMS. По информации СМИ, Украина получила от США более 100 ATACMS.
 
Вероятно, именно эти ракеты Украина использовала для удара по аэродрому в Джанкое в Крыму.
 
 
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