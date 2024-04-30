Россия отказала в гражданстве киевлянке из-за дела против нее в Украине

В Украине в отношении женщины возбуждено уголовное дело за поддержку вторжения РФ и отрицание военных преступлений россиян в Буче.

Выехавшей на территорию РФ коллаборантке из Киева отказали в российском гражданстве. Причина отказа - уголовное дело против женщины в Украине за поддержку полномасштабного вторжения России. Об этом сообщают РосСМИ во вторник, 30 апреля.

В Украине на коллаборантку возбуждено уголовное дело за поддержку российского вторжения и отрицание военных преступлений россиян в Буче Киевской области.

Сообщается, что женщина приехала в Москву через Европу и подала на гражданство страны-агрессора, однако миграционная служба отказала ей, потому что она находится под следствием.

Оказалось, что данные о розыске киевлянки были загружены в Интерпол и попали в российские базы данных.

"Попытки объяснить, что там ее преследуют за поддержку России, ни к чему не привели. В миграционной службе заявили, что исключений в правилах нет", - пишут российские СМИ.

В январе глава Кремля издал приказ о предоставлении украинским детям гражданства России. Украинские власти считают, что присвоение детям гражданства РФ проводится для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось в России.

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