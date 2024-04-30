Семья шпионов с виллой. Агенты РФ в Чехии

Бывший российский военный Николай Шапошников и его жена Елена помогали российской разведке организовывать диверсии в Европе.

В Чехии раскрыли супружескую пару российских шпионов. Николай и Елена Шапошниковы помогли российской разведке страны-агрессора организовать взрывы на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии, а также отравить болгарского оружейника Емельяна Гебрева, говорится в расследовании The Insider.

Манипуляции с гражданством

Николай Шапошников — выпускник инженерного факультета Бакинского военного командного училища. В течение трех лет он воевал в Афганистане. В 1987 году Шапошникова направили в Чехословакию, где он служил командиром мотострелковой роты. В феврале 1989 года его исключили из КПСС из-за “неоднократных хищений бензина и аккумуляторов из армии”, а затем уволили со службы. Вскоре после ухода советских войск из Чехословакии Шапошников вернулся в страну и попросил там политическое убежище, аргументировав это исключением из партии. В августе 1991 года он получил политическое убежище, а через несколько месяцев такой же статус получила его жена Елена, жившая в Киеве, и двое их маленьких детей.

После разделения Чехии и Словакии Шапошниковы подались на чешское гражданство. The Insider пишет, что Шапошников скрыл службу в Афганистане и предъявил поддельное свидетельство о рождении сына своей жены Елены от первого брака, выдав себя за его отца. Жена Шапошникова также заявила, что сдала свой украинский паспорт, но, как утверждается, продолжала его использовать для поездок в Россию и Украину. В 1999 году после нескольких отказов Николай получил гражданство Чехии, Елена получила чешский паспорт в 2004 году. По данным расследователей, в этом ей явно помог тогдашний коррумпированный глава МВД Станислав Гросс

Деньги российской разведки

В 2000-х Шапошников начал работать в группе Imex, которая продавала оружие советских времен в другие страны. Его жена официально занималась импортом чугуна из бывших советских республик, но на самом деле, как позже выяснили в чешской полиции, была полностью вовлечена в деятельность Imex и активно руководила действиями своего мужа в координации с генералом ГРУ Андреем Аверьяновым, главой воинской части 29155. Именно компания Imex была арендатором складов во Врбетице, где в октябре 2014 года произошли взрывы.

Шапошников зарабатывал в Imex около 650 долларов в месяц, и официальный доход семьи “в некоторых случаях не мог покрыть даже месячный счет за телефон”, заявляли чешские следователи. При этом семья “вела образ жизни миллионеров и скупала недвижимость в Чехии и Греции, стоимость которой намного превышала их доход”, сказано в расследовании. Чешские следователи позже установили, что у Елены Шапошниковой была офшорная компания на Маршалловых островах и два счета в швейцарских банках.

В 2009 году Шапошниковы купили виллу на греческом полуострове Халкидики — в акте купли-продажи указана цена 275 290 евро. Елена Шапошникова уверяла следователей, что ей помогли деньгами родители — пожилая пара, живущая в Киеве на пенсию менее 300 долларов в месяц, пишут расследователи. В 2010-м году Шапошниковы переехали на виллу, которую назвали Елена, и после этого нечасто приезжали в Чехию.

Расследователи предполагают, что вилла использовалась для встреч сотрудников подразделения 29155 ГРУ, которые начали регулярно летать в расположенные неподалеку Салоники вскоре после того, как Шапошниковы переехали в Грецию. В Салоники приезжал сам генерал Аверьянов, с которым Елена Шапошникова регулярно переписывалась по электронной почте, а также еще минимум четыре сотрудника подразделения. Некоторые поездки совпадали с операциями ГРУ в регионе — так, как пишет The Insider, на следующий день после отравления Емельяна Гебрева в Болгарии в 2014 году Салоники по дипломатическому паспорту посещал сотрудник 29155 ГРУ Алексей Капинос. Шапошников заявил чешским следователям, что это друг семьи.

Оружие для Украины

Гебрева в момент отравления считали поставщиком боеприпасов для ВСУ. Сам он говорил, что прекратил поставки незадолго до отравления из-за Минских соглашений. Источники The Insider, которые занимались закупками оружия в Украине, рассказали, что после отравления Гебрева Шапошников пытался навязать покупателям в украинском правительстве другого поставщика, но Украина так и не заключила с ним контракт из-за неудовлетворительного качества товара.

По данным чешской полиции, Елена Шапошникова отчитывалась перед генералом Аверьяновым о предстоящих контрактах по продаже оружия, которые ее муж нашел по работе в Imex. Как сказано в расследовании, если в ГРУ решали, что поставки вредят военным интересам России, подразделение 29155 организовывало диверсии для их срыва. В расследовании упоминается случай в 2013 году с запланированными поставками понтонных мостов и КрАЗов для Министерства обороны Вьетнама. После того как Шапошникова сообщила о поставках Аверьянову, судно бесследно исчезловскоре после выхода из порта в Болгарии.

Шапошниковы также обеспечили доступ на склады боеприпасов во Врбетице Мишкину и Чепиге («Петрову» и «Боширову»), которые использовали поддельные паспорта на имена «Руслан Табаров» и «Николай Попа». После их визита на складе, где хранились купленные Гебревым боеприпасы, произошел взрыв, при котором погибли два сотрудника.

“Герой России”

Расследователи обнаружили, что Елена Шапошникова тайно получила российский паспорт с номером, зарезервированным для членов подразделения 29155. По данным The Insider, в 2015 году Шапошникова по этому паспорту ездила в Москву на два дня в тот период, когда российский диктатор Путин присвоил ей звание “героя России”. Примерно в то же время«героя» получили другие причастные ко взрывам на складах и отравлению Гебрева из 29155.

После того, как семейством Шапошниковых заинтересовалась чешские власти, Николай в ожидании ареста стал злоупотреблять алкоголем и пренебрегать положенным ему лекарством. В феврале 2024 года он скончался. Елена Шапошникова, по информации журналистов, до сих пор на свободе в Греции и обвиняет чешские власти в “преследовании”.