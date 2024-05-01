В Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией

На акции протеста видны флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, критикующими власть и намекающими на ее связи с Россией.

У здания парламента Грузии в Тбилиси продолжается очередная акция протеста против принятия закона О прозрачности иностранного влияния закона (об иноагентах). Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает Эхо Кавказа.

Митинг против второй попытки партии власти Грузинская мечта принять законопроект об иноагентах проходит в Тбилиси 16-й день.

Во время протеста произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

Правоохранители оттеснили протестующих от бокового входа Парламента водометом. У бокового входа в парламент сотрудники Департамента специальных задач МВД Грузии, вероятно, применили перечный спрей против участников акции против закона об "иноагентах".

В МВД Грузии заявили, что, несмотря на многочисленные призывы сотрудников полиции, участники акции не подчинились "законным требованиям правоохранителей", поэтому с целью восстановления правопорядка они применили специальные средства, определенные законом.

Медики оказывают помощь пострадавшим, на месте работают несколько бригад "скорой". В настоящее время помощь оказана 20 участникам акции.

Закон об "иноагентах" фактически является аналогом закона, принятого в России. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния". Регистрировать иноагентов должна прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, для юридических - штраф.

Грузия может иметь проблемы при вступлении в Евросоюз из-за принятия скандального законопроекта об иноагентах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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