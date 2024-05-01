В Совете Европы приняли решение о спецтрибунале агрессии РФ против Украины

Наказание агрессора неизбежно, уже многократно историей доказано, что "право силы всегда проигрывает силе права", подчеркнул Офисе президента.

В Совете Европы началась подготовка к созданию спецтрибунала, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности за военные преступления. В частности, было принято решение подготовить необходимые документы для содействия консультациям в рамках Core Group по поводу возможного проекта Соглашения между Советом Европы и Правительством Украины об учреждении Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра во вторник вечером Facebook.

Мудра сказала, что речь идет также о разработке Устава трибунала, проекте расширенного частичного соглашения, которое будет регулировать порядок предоставления поддержки Трибунала, его финансирование и другие административные вопросы.

"Своим решением Совет Европы демонстрирует не только свою поддержку, но и становится по факту лидирующей организацией по вопросу скорейшего запуска и работы Специального Трибунала", - написала Мудра.

Она подчеркнула, что Украина приветствует решение КМ СЕ как шаг навстречу восстановлению справедливости как ключевого пункта 7 Формулы мира президента Зеленского.

"В то же время мы снова подчеркиваем нашу позицию: не может быть ни одного языка о сохранении иммунитета для Владимира Путина - ни один процесс по расследованию геноцидальной агрессии против Украины не будет иметь смысла, если на нем не будет главных виновников этого особо тяжкого преступления", - сообщила она.

"Мы призываем все государства мира присоединиться к 41 государству, которые сегодня проголосовали за это историческое решение, и объединиться для восстановления справедливости для всех, кто пострадал от российских преступлений, - это в интересах не только Украины, но и основывающегося мирового порядка". на правилах международного права", - подчеркнула заместитель председателя ОП.

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