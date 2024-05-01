Писториус будет готовить Бундесвер к войне - СМИ

Объединенное оперативное командование будет управлять всеми миссиями войск как внутри страны, так и за рубежом.

Министр обороны Германии Борис Писториус подписал "Оснабрюкский указ", согласно которому Германия должна стать "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе". Об этом во вторник, 30 апреля, пишет Spiegel.

Указывается, что документ предусматривает реорганизацию командования Бундесвером, до сих пор ориентированным в основном на небольшие узкоспециализированные зарубежные миссии, например, в Афганистане.

"Теперь необходимо полностью сосредоточиться на национальной и союзной обороне. Цель реформ – обеспечить оптимальное оснащение Бундесвера для чрезвычайных ситуаций, для обороны, для войны", – говорится в сообщении.

В частности, Писториус намерен сконцентрировать систему командования в германской армии.

"Объединенное оперативное командование будет руководить всеми миссиями войск как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

"Если мы хотим быть в состоянии противостоять внешней угрозе, то мы должны быть в состоянии вести навязавшую нам войну", - сказал глава Минобороны Германии.

Напомним, глава генерального штаба Чехии Карел Ржека считает, что война может продолжаться еще долго. Более того, Россия будет представлять угрозу Европе и после ее окончания.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp