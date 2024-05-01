Маск отметился очередным заявлением о войне, вспомнил Одессу

Маск считает, что конец войны в пользу Российской Федерации и потерю Украиной части территории легко предусмотреть.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что Россия не прекратит войну против Украины, пока не оккупирует все территории тех областей, которые попыталась аннексировать и включила в свою конституцию. Об этом во вторник, 30 апреля, основатель SpaceX написал в соцсети Х.

Более того, он написал, что в рамках своей политики Москва может захватить и Одессу.

"Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу - единственный оставшийся вопрос на мой взгляд. Россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую). Это их заявленная политика", - написал Маск.

Американский миллиардер Илон Маск косвенно обвинил власти США в продолжении "вечной войны". Так предприниматель прокомментировал в своей соцсети Х принятие Конгрессом США нового пакета военной помощи Украине.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp