Александр Лукашенко строит огромную резиденцию под Сочи - СМИ

Резиденция обещает быть роскошной, с монолитными железобетонными стенами, золочеными ручками на дверях, бассейнами, ресторанами и личным кабинетом, а также должна иметь "вооруженную до зубов охрану".

Александр Лукашенко строит под российским Сочи резиденцию с гостиницей на четыре номера площадью 348 кв. м., ресторанным комплексом и не только. Об этом во вторник, 30 апреля, пишет The Insider

Сообщается, что резиденция находится в поселке Красная Поляна.

"Она обещает быть роскошной - стены из монолитного железобетона, позолоченные ручки на дверях, бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и вооруженная до зубов охрана", - указывает издание.

В частности, издание ссылается на проектные документы группы компаний "Краснодаргражданпроект", строящей резиденцию. На плане строительства есть 12 объектов общей площадью 7374 кв. м на участке площадью более 97248 квадратов. Треть площади застройки занимает объект "главное здание", проектируемый для хозяина.

В материале говорится, что в главном здании разместится гардеробный, банкетный зал, кухня для холодных и кухня для горячих блюд, столовая, гостиная, ванная (адаптированная для маломобильных лиц), кинотеатр, охрана и рабочий кабинет.

На подземном этаже будет расположен бассейн, русская и турецкая баня, массажная, фитнес-зал, служебная охраняемая комната, прачечная, серверная и даже комната для лыж.

Сверху же будет построена гостиная площадью 62 квадрата, 20-метровая баня. Две меньшие спальни по 36 кв. м каждая, и главная - на 55 метров.

Под главным зданием запроектировано три VIP-коттеджа - по 730 кв. м каждый. Один из них адаптирован к проживанию маломобильных лиц. Оборудованы бассейнами, столовой, тремя спальнями и т.д.

Расследователи предполагают, что это имение Лукашенко будет использовать после того, как покинет президентский пост - "добровольно или вынужденно".

Они добавляют, что строят резиденцию "тихо, через фирму-прокладку, за высоким забором".

Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью российскому государственному телеканалу заявил, что на белорусско-украинской границе якобы стоит 100-тысячная группировка украинских сил, а также пообещал сбивать "самолеты НАТО, нарушающие воздушное пространство". Лукашенко заявил, что Третья мировая возможна

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