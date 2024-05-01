Во Франции сказали, что необходимо для мира на Ближнем Востоке

Террористы ХАМАС захватили в заложники 250 израильтян и иностранцев во время вторжения в Израиль 7 октября 2023 года.

Во имя мира на Ближнем Востоке Израль должен подписать с Ливаном договор о прекращении огня, а ХАМАС должен отпустить всех заложников. Об этом во вторник, 30 апреля, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

"Заложники должны быть освобождены. Должен быть подписан договор о прекращении огня. В Ливане должна начаться деэскалация. Это условия для мира как в Израиле, так и в регионе", - сообщил Сежурне.

Глава французского МИД отметил, что сбалансированная политика Франции остается неизменной.

Известно, что боевики ХАМАС освободили около 120 заложников, а Израиль - группу палестинских заключенных.

В январе США, Египет и Катар представили новый мирный план для разрешения кризиса на Ближнем Востоке. За ним стороны должны освободить заложников, а Израиль - прекратить боевые действия и вывести войска из Сектора Газа.

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