Президент Грузии призвала МВД немедленно прекратить разгон мирной акции

Во время акции протеста против закона об "иноагентах" в центре Тбилиси произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирной демонстрации, которая собралась под зданием парламента и выступает против принятия закона об "иноагентах". Соответствующее заявление во вторник, 30 апреля, оно опубликовало на своей странице в Facebook

Она отметила, что демонстрация не представляла угрозы для общественного порядка.

Глава страны возложила ответственность за происходящее в Грузии - на правительство.

"Совершенно необоснованное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих в Тбилиси. Полная ответственность ложится на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест", - говорится в ее публикации.

Известно, что полицейские применили слезоточивый газ и водометы и начали оттеснять участников акции от входов в Парламент, чтобы депутаты власти могли выехать из здания. По меньшей мере, 20 людям понадобилась медицинская помощь.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста митингующих на проспекте Руставели у здания парламента в Тбилиси "вышла за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и приобрела насильственный характер".

Грузия может иметь проблемы при вступлении в Евросоюз из-за принятия скандального законопроекта об иноагентах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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