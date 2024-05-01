Time: Трамп "попробует" помочь Украине
Трамп признает, что выживание украинского государства важно для США, хотя считает, что оно должно быть более важным для Европы.
Трамп "попробует" помочь Украине в войне против России, однако считает, что Европа тоже "должна выполнять свою работу". Об этом во вторник, 30 апреля, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time.
По его словам, Европа сейчас не платит "справедливую долю", чтобы помочь Украине, хотя должна это делать.
Во время разговора с политиком журналист вспомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп "не даст ни копейки Украине", если тот станет новым президентом США. В ответ Трамп уточнил, что не даст денег, если "Европа не начнет выравниваться".
"Я хочу, чтобы Европа платила. Мы имеем на миллиарды долларов больше, чем они имеют в Украине. Так не должно быть. Должно быть наоборот. Потому что на них это влияет гораздо сильнее. Между нами океан. А между ними - нет", - отметил Трамп.
Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, что по плану Трампа для завершения войны России с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.
Однако у Трампа назвали эту новость фейком. Там отметили, что Трамп не примет ни одного мирного плана, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: