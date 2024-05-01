Time: Трамп "попробует" помочь Украине

Трамп признает, что выживание украинского государства важно для США, хотя считает, что оно должно быть более важным для Европы.

Трамп "попробует" помочь Украине в войне против России, однако считает, что Европа тоже "должна выполнять свою работу". Об этом во вторник, 30 апреля, бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time.

По его словам, Европа сейчас не платит "справедливую долю", чтобы помочь Украине, хотя должна это делать.

Во время разговора с политиком журналист вспомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп "не даст ни копейки Украине", если тот станет новым президентом США. В ответ Трамп уточнил, что не даст денег, если "Европа не начнет выравниваться".

"Я хочу, чтобы Европа платила. Мы имеем на миллиарды долларов больше, чем они имеют в Украине. Так не должно быть. Должно быть наоборот. Потому что на них это влияет гораздо сильнее. Между нами океан. А между ними - нет", - отметил Трамп.

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