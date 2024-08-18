Ливан погрузился в темноту - СМИ

Производство электроэнергии в Ливане полностью зависит от двух электростанций - Дейр Аммар и Захрани. В стране есть еще две электростанции - Джие и Зоук - но они находятся в ремонте.

В Ливане последняя электростанция страны прекратила работу из-за нехватки горючего. В стране наступил полный блекаут. Об этом сообщает издание This is Beirut

Указывается, что 7 августа остановилась большая электростанция Дейр Аммар, а в субботу днем ​​электростанция Захрани.

В результате жители Ливана сейчас находятся в полной темноте. Без электричества остались стратегические объекты и критическая инфраструктура Ливана: аэропорт и морской порт Бейрута, водяные насосы, канализационные системы, тюрьмы и другие важные объекты.

"Электростанции будут оставаться бездейственными, пока власти не решят вопрос поставки дизельного топлива из Ирака или из других источников", - пишет издание.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Валид Фаяд заявил, что власти пытаются решить проблему, однако поставка первой партии дизельного топлива ожидается не раньше первой недели сентября.

Также аналогичная ситуация была в 2022 году. Подачу электроэнергии тогда остановили из-за конфликта вокруг электростанции в селе Арамун под Бейрутом.

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