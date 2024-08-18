Украинец выцарапал свое имя на Колизее: ему грозит заключение
В Италии ответственность за повреждение культурного наследия предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф до 15 тысяч евро.
Украинскому гражданину грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет за то, что он выцарапал свои инициалы на стенах Колизея в Риме. Об этом написало издание La Repubblica в пятницу, 16 августа.
Событие произошло в пятницу 16 августа. 19-летний украинец, находясь в Риме, решил выцарапать свое имя на стене Колизея.
Парня остановили очевидцы, полицейские доставили хулигана в участок, где составили протокол.
La Repubblica
Его обвиняют в повреждении культурного наследия. В Италии инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф до 15 тысяч евро.
Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил скорую реакцию охраны и полиции.
"В центре культурного наследия, которое является достоянием человечества, точно не может быть места для хулиганов и идиотов", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что вандалы разрисовали фасад здания кинотеатра из-за демонстрации украинского фильма "Уроки толерантности".
Также в Париже неизвестные вандалы оставили красные отпечатки "окровавленных" ладоней на мемориале, установленном в честь людей, спасавших евреев во Франции во время Второй мировой войны.
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