Украинец выцарапал свое имя на Колизее: ему грозит заключение

Событие произошло в пятницу 16 августа. 19-летний украинец, находясь в Риме, решил выцарапать свое имя на стене Колизея.

Парня остановили очевидцы, полицейские доставили хулигана в участок, где составили протокол.

La Repubblica

Его обвиняют в повреждении культурного наследия. В Италии инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф до 15 тысяч евро.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил скорую реакцию охраны и полиции.

"В центре культурного наследия, которое является достоянием человечества, точно не может быть места для хулиганов и идиотов", - добавил он.