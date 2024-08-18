Центробанк Ливии останавливает работу после похищения главы ИТ-отдела

Похищение произошло через неделю после того, как вооруженные люди осадили штаб-квартиру Центрального банка.

Руководство Центрального банка Ливии в воскресенье, 18 августа, объявило о приостановлении всех сделок после похищения руководителя отдела информационных технологий Мусаба Мсаллема, передает The Guardian

Там заявили, что Мсаллем "был похищен неизвестной группой из своего дома сегодня утром".

В банке подчеркнули, что "не возобновят работу", пока Мсаллем не будет освобожден, добавив, что другим руководителям также "угрожали похищением". Администрация банка призвала "прекратить такую ​​практику" и обвинила "незаконные стороны", "угрожающие безопасности его сотрудников и непрерывности работы банковского сектора".

Других подробностей о похищении банк не предоставил.

Издание отмечает, что похищение произошло через неделю после того, как вооруженные люди осадили штаб-квартиру Центрального банка в Триполи. Местные СМИ сообщали, что это была попытка вынудить руководителя банка Седдика аль-Кабира уйти в отставку.

Американский дипломат и специальный посланник по делам Ливии Ричард Норланд назвал попытки устранения Кабира "неприемлемыми", предупредив, что его замена "силой может привести к потере Ливией доступа к международным финансовым рынкам".

В сообщении в соцсети X Норланд заявил, что противостояние в Триполи "подчеркивает продолжающиеся риски, связанные с политическим тупиком в Ливии".

Ливия, где проживает 6,8 миллиона человек, тяжело оправилась от многолетнего конфликта после восстания 2011 года при поддержке НАТО, свергшего многолетнего диктатора Муаммара Каддафи. Она остается разделенной между признанным ООН базирующимся в Триполи правительством, которое возглавляет премьер-министр Абдулхамид Дбейба, и сопернической администрацией на востоке, которую поддерживает военный лидер Халифа Хафтар.

Между многочисленными вооруженными группами Ливии все еще периодически вспыхивают стычки. Воскресное похищение произошло после периода роста опасений более широкой эскалации.

Напомним, 9 августа по меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения между двумя вооруженными группировками в столице Ливии Триполи.

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