В Испании мужчина в маске напал с ножом на детей, есть жертва

Мэрия Мосехона, в котором проживает 5000 человек, объявила трехдневный траур в связи с убийством мальчика.

В городе Мосехон, что в провинции Толедо, неизвестный мужчина в маске напал с ножом на детей на футбольном поле. В результате нападения погиб 11-летний мальчик. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает El Pais

Отмечается, что 11-летний Матео умер после того, как молодой человек в маске ранил его острым предметом во время игры на футбольном поле на окраине города. После нападения мужчина скрылся с места происшествия.

По данным Гражданской гвардии, вероятным преступником является молодой человек в возрасте от 16 до 17 лет, который вошел в помещение в капюшоне и нанес несовершеннолетнему несколько ножевых ранений.

Издание отмечает, что погибшего мальчика хорошо знали в Мосехоне, городке из 5000 жителей. Его семья владеет одной из самых популярных пекарен в городе.

Мэрия Мосехона объявила трехдневный траур в связи с инцидентом.

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