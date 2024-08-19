На Курщине военные РФ начали грабить магазины

Местные власти обвиняют в мародерстве чеченцев. В соцсети появилось видео, как российские военные грабят магазин мобильной связи.

Российские военные в Курской области разбили и разграбили магазин сотовой связи. Видео из камеры наблюдения в воскресенье, 18 августа, опубликовал Telegram-канал Пепел.

Там отметили, что мародерством занимались чеченцы, среди которых также был мужчина славянской внешности.

Инцидент произошел в поселке Глушково. На записи можно увидеть двух военных, разбивающих стекло и витрины магазина. Затем они начинают выносить из помещения технику и пытаются сломать дверь.

Вскоре в магазин заходит третий военнослужащий и смотрит прямо в камеру. После этого один из мародеров сбивает камеру видеонаблюдения. На этом видео обрывается.

Советник губернатора Курской области Роман Алехин подтвердил, что на видео российские военнослужащие. Он говорит, что сообщает "компетентным органам обо всех случаях мародерства".

По словам Алехина, мародеры на видео заслуживают смерти, ведь грабят местное население, которое "с первых дней "СВО" готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных".

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