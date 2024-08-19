Блинкен прибыл в Израиль для соглашения о прекращении огня в секторе Газа

В США считают, что переговоры по соглашению о перемирии и возвращении заложников сейчас находятся в "переломной точке".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне прилетел в Тель-Авив, чтобы попытаться уговорить Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило Reuters

В Госдепе США отметили, что в понедельник Блинкен встретится с высшим руководством Израиля, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Также запланированы встречи с министром обороны Йоавом Галантом, главой МИД Исраэлем Кацом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

После Израиля Блинкен отправится в Египет.

Переговоры по заключению соглашения о перемирии и возвращении заложников, содержащихся в Газе, находятся в "переломной точке", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена по дороге в Тель-Авив. По его словам, Блинкен намерен подчеркнуть всем сторонам важность вывода этого соглашения на финишную прямую.

Как отмечает Reuters, страны-посредники – Катар, Соединенные Штаты и Египет – за несколько месяцев ведения переговоров до сих пор не смогли достичь соглашения.

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