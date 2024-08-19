Россияне почти сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
В регионе был введен режим повышенной готовности. Местные паблики сообщают, что шлейф дыма растянулся на 50 км.
Пожар на нефтебазе Кавказ в Ростовской области, которую минувшей ночью атаковали украинские дроны, длится уже почти сутки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.
По его словам, были привлечены три пожарных поезда, введен режим повышенной готовности.
Голубев заверил, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
Между тем, местные паблики сообщают, что шлейф дыма растянулся на 50 км.
Напомним, минувшей ночью украинские военные поразили очередной важный объект российских захватчиков в Ростовской области, сообщил Генеральный штаб. Силы обороны нанесли удар по комбинату Кавказ, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии РФ.
Также сообщалось, что 30 июля ВСУ атаковали нефтебазу в Курской области РФ.
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