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Россияне почти сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

В регионе был введен режим повышенной готовности. Местные паблики сообщают, что шлейф дыма растянулся на 50 км.
Россияне почти сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе Кавказ в Ростовской области, которую минувшей ночью атаковали украинские дроны, длится уже почти сутки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.
 
По его словам, были привлечены три пожарных поезда, введен режим повышенной готовности.
 
Голубев заверил, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
 
Между тем, местные паблики сообщают, что шлейф дыма растянулся на 50 км.
 
 
Напомним, минувшей ночью украинские военные поразили очередной важный объект российских захватчиков в Ростовской области, сообщил Генеральный штаб. Силы обороны нанесли удар по комбинату Кавказ, где хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии РФ.
 
Также сообщалось, что 30 июля ВСУ атаковали нефтебазу в Курской области РФ.

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