В Будапеште заявили, что выдача "нацкарт" россиянам не угрожает Европе

В МИД Венгрии обвинили представителей других стран-членов ЕС в "кампании лжи" в отношении Будапешта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача "национальных карт" белорусам и россиянам якобы не представляет никакого риска для Шенгенской зоны. Об этом он написал в Facebook

По утверждению Сиярто, россияне и белорусы по-прежнему "будут подвергаться тщательным проверкам во время въезда и пребывания в Венгрии".

В то же время глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта.

"Конечно, это не является чем-то необычным со стороны про-военных политиков, но такое игнорирование фактов вызывает беспокойство. Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны, поскольку они и дальше будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии", - заявил он.

Напомним, в июле стало известно, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. То есть россияне и белорусы могут въезжать в ЕС через Венгрию и беспрепятственно двигаться в другие страны блока. В Европарламенте отреагировали на это, призвав принять строгие меры по защите целостности Шенгенской зоны.

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