Путин прибыл в Азербайджан
Глава Кремля впервые с начала широкомасштабной войны против Украины посещает Азербайджан.
Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан. Об этом сообщает BBC Азербайджана.
Отмечается, что его визит продлится с 18 по 19 августа.
В Кремле сообщили, что Путин обсудит развитие союзнического и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
По данным BBC, Путин также обсудит с президентом страны Ильхамом Алиевым азербайджано-армянский мирный процесс.
Ранее сообщалось, что Азербайджан планирует вместо России экспортировать газ через Украину.
Напомним, Мексика отказалась арестовывать Путина во время возможного визита на инаугурацию нового главы государства.
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