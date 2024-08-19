Путин прибыл в Азербайджан

Глава Кремля впервые с начала широкомасштабной войны против Украины посещает Азербайджан.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан. Об этом сообщает BBC Азербайджана.

Отмечается, что его визит продлится с 18 по 19 августа.

В Кремле сообщили, что Путин обсудит развитие союзнического и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

По данным BBC, Путин также обсудит с президентом страны Ильхамом Алиевым азербайджано-армянский мирный процесс.

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