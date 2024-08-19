Совсем скоро Гаррис официально выдвинут в президенты США: подробности

На встречу прибудет около 4000 делегатов, чтобы признать Гаррис кандидатом в президенты от демократов

В понедельник, 19 августа, в Чикаго съедутся члены Демократической партии. На встрече, вице-президента Камалу Гаррис официально объявят кандидатом в президенты.

Об этом говорится в CBS News.

На официальную встречу прибудет около 4000 делегатов, чтобы признать Гаррис кандидатом в президенты от демократов. Это официальное мероприятие включает поименное голосование за кандидатов на должности президентов и вице-президентов. Стоит отметить, что Гаррис в начале августа была лидером, поскольку получила большинство голосов от делегатов в виртуальном голосовании. На съезде ожидается торжественное поименное голосование. Расписание проведения еще не известно, однако отмечается, что действующий президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден выступят в понедельник, 19 августа.

По словам источников, ожидается, что в понедельник с речью выступит и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. А во вторник – бывший президент Барак Обама. Выступление Камалы Гаррис состоится в четверг, где официально примет президентскую номинацию.

Ранее сообщалось, что действующая вице-президент США Камала Гаррис опережает бывшего президента Трампа на 9 пунктов среди молодых избирателей.