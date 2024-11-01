Разведка Британии прогнозирует проблемы для солдат КНДР в России

Северокорейских солдат будут ждать проблемы эксплуатации российской техники, интеграции, а также языковой барьер, отмечают разведчики.

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Северокорейских солдат, скорее всего, ждут проблемы при участии в боевых действиях против украинских военных из-за языкового барьера и опыта. Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Минобороны Британии в Х. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Часть – 8 тысяч – уже перебросили в Курскую область. Разведка Британии прогнозирует, что российские и северокорейские войска, вероятнее всего, будут сталкиваться с трудностями во взаимодействии, поскольку раньше они не проводили совместных военных учений. "Войска КНДР, которые примут участие в боевых действиях, почти наверняка столкнутся с проблемами эксплуатации российской техники, интеграции в российскую структуру командования и управления, а также преодоления языкового барьера при взаимодействии с российскими войсками", - добавили в разведке. Как известно, власти Китая не видят угроз в том, что Россия и Северная Корея углубляют сотрудничество, в том числе и в военной сфере.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp