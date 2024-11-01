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Польша предложила Украине покупать оружие в кредит

Радослав Сикорский считает, что Киев может "покупать на польских заводах в кредит", а расплачиваться после возобновления.
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит

 

Польша предлагает Украине покупать вооружение в кредит. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире Polsat.   "Это можно было сделать с самого начала: вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - рассуждает чиновник.   Он также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Польша нашла еще одну причину не давать нам самолеты МиГ-29".   "Мы выяснили источник этого заявления. Это было более масштабное, спонтанное заявление о том, как идет война. Не то чтобы президент специально напал на Польшу", - пояснил глава МИД.   Сикорский заметил, что Польша "сделала больше, чем любая другая страна".   "Польша является страной на передовой в этой войне. Мы единственная страна ЕС и НАТО, соседями которой Россия и Украина. Украина понимает, что мы также должны сдерживать Путина", - уверяет министр.   Он заявил, что "у нас есть свои собственные потребности в обороне" и добавил, что польское правительство "должно держать эту войну как можно дальше от наших границ".   Он также прокомментировал обращение членов Палаты представителей США к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.   "Польша будет принимать решение вместе с НАТО. Решение еще не принято", - отметил глава польского МИД.   Ранее в польском МИДе заверили, что Украине передадут от Польши оставшиеся самолеты МиГ-29, и сначала Варшава хотела видеть соответствующую замену от союзников.   Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина вела переговоры с Польшей о воздушной защите польской стороной газохранилищ в районе города Стрый Львовской области, но получила отказ.   Сбивание ракет над Украиной: в Польше сделали заявление       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

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