У демократов есть план на случай, если Трамп преждевременно заявит о победе

Однопартийцы Харрис планируют привлечь широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для отпора.

Кандидат на выборах президента США Дональд Трамп может преждевременно заявить о своей победе, как он это сделал в 2020 году. На этот случай демократы подготовили ответ, сообщает в пятницу, 1 ноября, Reuters. На днях Трамп заявил журналистам, что надеется объявить свою победу в день выборов. В то же время эксперты предупреждают, что окончательный результат может стать известен через несколько дней, особенно если будут требования пересчета голосов в некоторых ключевых регионах. "Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и, если мы знаем, что он действительно манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа... мы готовы ответить", - сказала Харрис в интервью ABC в среду. Она не предоставила никаких подробностей плана демократов. Однако шесть представителей Демократической партии и в кампании Харрис заявили, что начальная борьба с любыми заявлениями о досрочной победе Трампа будет проходить в суде общественного мнения. Они планируют заполнить социальные сети и эфиры требованиями, чтобы все голоса были подсчитаны до объявления победы. "Как только он (Трамп) ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и рассказать правду, а также привлечь широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для отпора", - заявил в интервью чиновник Национального комитета Демократической партии. Высокопоставленный представитель кампании Харрис на телефонной конференции с журналистами в пятницу заявил, что они "вполне ожидают", что Трамп ложно заявит о своей победе вечером во вторник, 5 ноября еще до того, как все голоса будут полностью подсчитаны. Ранее сообщалось, что республиканцы готовят план на первые 100 дней Трампа. Неделя до выборов президента США. Фаворита нет

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