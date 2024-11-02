США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

В Средиземноморье направляются эсминцы, истребители и бомбардировщики на защиту Израиля и американских граждан.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе эсминцы, истребители и бомбардировщики дальнего действия. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. В Пентагоне отметили, что такой шаг сделали "в соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и войск США на Ближнем Востоке, защите Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии". "Это развертывание основывается на недавнем решении о развертывании в Израиле системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также постоянном присутствии в Восточном Средиземноморье Морской экспедиционной группы готовности к десантированию (ARG/MEU) Минобороны США", - сказал Райдер. По его словам, Остин продолжает четко давать понять, что "если Иран, его партнеры или их приспешники воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты будут принимать все необходимые меры для защиты нашего народа". Напомним, накануне израильская разведка сообщила, что Иран, вероятно, готовит атаку против Израиля с территории Ирака в ближайшие дни. Также СМИ со ссылками на источники сообщают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал подготовить удар по Израилю.

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