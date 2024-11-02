Трамп и Харрис почти сравнялись в ключевом штате

Демократка только на один процент опережает республиканца. При этом статистическая погрешность в опросе составляет более трех процентов.

В Пенсильвании, которая стала ключевым штатом в избирательной гонке США в этом году, оба кандидата - Камала Харрис и Дональд Трамп - почти сравнялись по голосам. Об этом свидетельствуют новые данные опроса The Washington Post, опубликованные в пятницу, 1 ноября. Такой результат издание называет тупиком для президентской гонки в указанном штате, поскольку мотивация к голосованию высока как у республиканцев, так и у демократов. Согласно результатам опроса, за последние шесть недель не было никаких изменений в общем уровне поддержки. У Харрис по-прежнему 48% как среди зарегистрированных избирателей, так и среди потенциальных избирателей. При этом у Трампа 47% в обеих группах в избирательном бюллетене, который также предоставил избирателям возможность назвать кандидата от третьей партии. Опрос проводился 26-30 октября среди случайной выборки из 1204 зарегистрированных избирателей в Пенсильвании. Из 66%, охваченных живыми звонками на мобильные телефоны, 18%, охваченными живыми звонками на стационарные телефоны и 17% через текстовые сообщения, которые отправляли их на онлайн-опрос. Результаты среди зарегистрированных избирателей и вероятных избирателей имеют погрешность плюс-минус 3,1%. Накануне в США предупредили о попытке России вмешаться в выборы. РФ стоит за фейковым видео о "мигранте из Гаити", который якобы "несколько раз голосовал за Камалу Харрис", заявил госсекретарь штата Джорджия. Неделя до выборов президента США. Фаворита нет

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