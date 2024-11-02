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РПЦ призывает работодателей не брать на работу холостых и разведенных

Московский патриархат принялся устанавливать нормы на российских предприятиях. Назначение на должности холостых и разведенных не входит в их число.
РПЦ призывает работодателей не брать на работу холостых и разведенных
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе в интервью изданию Газета.Ru заявил, что назначение холостых и разведенных мужчин на разные должности в российских компаниях "не должно становиться нормой".   По его словам, сотрудники и руководители обязаны иметь свои семьи, хотя он и признал, что достойные кандидаты есть среди любых категорий граждан.   "Социальная норма – это семейный статус и для руководителя, и для работников", – заявил Кипшидзе.   Он подчеркнул, что в парадигме традиционных ценностей, развод должен рассматриваться как трагедия.   Также, по мнению Кипшидзе, мужчины не должны заводить романы на работе. В то же время они обязаны "брать на себя ответственность за создание семей".   Ранее российские ученые заявивл, что России грозит тотальное вымирание населения. Уже сейчас проблема носит "катастрофический характер".    Также в сентябре сообщалось, что в РФ женщин решили массово проверить на фертильность.

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