ВСУ продвинулись под Суджей на Курщине - ISW

Геолокационные кадры от 31 октября подтверждают продвижение украинских войск к северу от города.

Операция Украины в Курской области РФ продолжается – украинские воины продвинулись к северу от Суджи. Однако в Глушковском районе наблюдается определенное затишье. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 31 октября подтверждают продвижение украинских войск к западной и юго-западной части Русского Поречного,что к северу от Суджи.

Российские пропагандисты уверяют, что россиянам якобы "удалось продвинуться к востоку от Корневого – у Кремненого". Однако никаких подтверждений этих территориальных изменений нет.

Российские источники заявляли о штурмовых действиях украинских войск вблизи Новоивановки юго-восточнее Кореневого и в районе Плехового, к югу от Суджи.

В Курской области действуют подразделения российской 83-й отдельной воздушно-десантной бригады и 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ.

Как уже писали, операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы обороны и дальше держат под своим контролем фронт на Курщине.

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