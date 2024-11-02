Кадыров планирует отправить в Украину 84 тысячи чеченцев - ЦНС

Глава Чечни заявил, что республика выполнила все, чтобы избежать мобилизации, так что это количество согласилось мобилизоваться "добровольно".

Лидер Чечни Рамзан Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Он ранее объявил, что Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем, во избежание мобилизации. Таким образом, "добровольно" на фронт согласились ехать 84 тысячи чеченцев.

"Однако Москва не может справиться с ситуацией, развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает. Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт," служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", - отметили в ЦНС.

Как известно, Рамзан Кадыров объявил кровную месть олигарху, члену Совета Федерации Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.

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