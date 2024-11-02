Украина приблизилась к созданию ракеты с радиусом до 500 км - СМИ

Украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету Гримм-2, сообщает The Telegraph.

Украина максимально приблизилась к созданию ракеты, способной поразить Москву. Об этом сообщает The Telegraph.

Украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету Гримм-2. Глава делегации Украины в НАТО Егор Чернев подтвердил практически полную готовность этого оружия.

"Поверьте, скоро будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", – заверил делегат.

Гром-2 – одноступенчатая ракета с твердым топливом, способная нести боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.

Она значительно превосходит по возможностям ракету Точка 1970-х годов, которая до сих пор была лучшим оружием такого типа в Украине.

Разработка Гримм-2 длилась более десяти лет, но проект приобрел приоритет только после расширения конфликта в 2022 году.

На фоне российских атак на промышленные объекты в Днепре, украинские специалисты завершили первые образцы Гримм-2, а в августе президент Зеленский объявил об успешном испытании.

Как известно, 29 октября газета The New York Times сообщила, что пакет неядерного сдерживания, о котором сообщил Зеленский в Плане победы, предусматривает передачу Украине ракет Tomahawk. Об этом заявили высокопоставленные чиновники США.

В свою очередь 30 октября Зеленский заявил, что информация о ракетах Tomahawk была конфиденциальной - между Украиной и Белым домом. По его мнению, ливень такой информации означает, что между партнерами нет никакой конфиденциальности.

Ракетная программа Украины. Удачи ВПК

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