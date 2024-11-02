США отправили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H направляются на Ближний Восток. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил проект Aircraft Spots, мониторящий воздушные перемещения военных самолетов.
Указано, что бомбардировщики с позывными LIVID11 и LIVID12 вылетели из авиабазы Майнот в штате Северная Дакота. По состоянию на сегодняшний день они уже прошли над Гибралтарским проливом и направляются на авиабазу Эль-Удейд в Катаре.
Ранее Пентагон сообщил, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Министр обороны Ллойд Остин распорядился направить в регион эсминцы, истребители и бомбардировщики.
Ранее израильская разведка сообщила, что Иран, вероятно, готовит атаку против Израиля с территории Ирака в ближайшие дни.
Также СМИ со ссылками на источники сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал подготовить удар по Израилю.
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