В Германии насмерть сбили украинца
На востоке Германии произошло ДТП, в котором погиб гражданин Украины. Об этом сообщил Bild в субботу, 2 ноября.
Указано, что на автобане A2 у Магдебурга произошла авария. Одну из машин нужно было эвакуировать и этим занимался прибывший на эвакуаторе украинец.
"Когда он начал грузить авто в кузов, по трассе промчалась другая машина. Она сбила украинца насмерть и скрылась в неизвестном направлении. Преступника разыскивают. После второго ДТП автобан полностью закрыли в направлении Берлина", – говорится в сообщении.
Ранее в ДТП в Германии погиб 19-летний водитель из Украины. Микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево. Молодой человек погиб на месте аварии.
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