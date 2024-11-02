В Германии насмерть сбили украинца

Смертельная авария произошла в тот момент, когда украинец грузил автомобиль в эвакуатор после ДТП.

На востоке Германии произошло ДТП, в котором погиб гражданин Украины. Об этом сообщил Bild в субботу, 2 ноября.

Указано, что на автобане A2 у Магдебурга произошла авария. Одну из машин нужно было эвакуировать и этим занимался прибывший на эвакуаторе украинец.

"Когда он начал грузить авто в кузов, по трассе промчалась другая машина. Она сбила украинца насмерть и скрылась в неизвестном направлении. Преступника разыскивают. После второго ДТП автобан полностью закрыли в направлении Берлина", – говорится в сообщении.

Ранее в ДТП в Германии погиб 19-летний водитель из Украины. Микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево. Молодой человек погиб на месте аварии.

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