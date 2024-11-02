Австралия передала Украине планирующие авиабомбы

Речь идет о боеприпасах Mk.82 JDAM-ER австралийского производства, которые были сняты с вооружения.

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Австралия передала Украине планирующие авиационные бомбы с увеличенной дальностью полета JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range). Об этом накануне сообщило издание Australian Defence. Указано, что 500-фунтовые (более 220 кг – ред.) боеприпасы Mk.82 JDAM-ER австралийского производства были сняты с вооружения Королевских австралийских военно-воздушных сил (RAAF) одновременно с выводом из эксплуатации парка истребителей F/A-1 Classic Hornet. "Теперь ADM может подтвердить, что по крайней мере часть этого оружия была позже передана Украине в рамках поддержки Австралии для воюющей страны. Однако непонятно, когда боеприпасы были переданы Украине", - говорится в сообщении. Издание пишет, что первое известное применение JDAM-ER в Украине было осуществлено украинскими МиГ-29 в марте 2023 года, однако это оружие было поставлено США. Только в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что поставила Украине неупомянутые боеприпасы класса "воздух-земля". А в июле 2024 года Минобороны Австралии объявило о дальнейшем пожертвовании неопределенного оружия классу "воздух-земля" в рамках пакета стоимостью 250 млн долларов. Это могли быть бомбы JDAM-ER. Напомним, в 2023 году Украина подала Австралии запрос по истребителям F-18. Речь шла о нескольких десятках самолетов. Всего в Австралии около 100 F-18 разных модификаций. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp