В Норвегии удалили у мужчины опухоль весом 27 кг.

Лишь через 12 лет после первых симптомов у мужчины врачи поняли, что у него редкая жировая опухоль.

В новергском Осло команда хирургов удалила редкую опухоль у гражданина Германии, много лет проживающего в Норвегии. Об этом сообщил Bild в субботу, 2 ноября

Указано, что в 2011 году у Томаса К. начал расти живот. Сначала врачи диагностировали ему избыточный вес и диабет 2 типа. Ему постоянно советовали заниматься спортом, правильно питаться и прописывали лекарство оземпика.

Только в 2023 году, через 12 лет после первых симптомов, врачи поняли, что у мужчины редкая жировая опухоль массой 27,3 кг. Сам Томас похудел из-за диеты и оземпика, а его живот был огромным и твердым.

В сентябре 2023 года в Осло немцу провели операцию с участием трех хирургов, длившуюся 10 часов. Им пришлось также удалить правую почку и часть тонкого кишечника.

Сейчас мужчина ходит к психологу, чтобы справиться с пережитым. Он также посещает онколога дважды в год, потому что опухоль распространилась на несколько органов. Немец подал иск против врачей, но суд первой инстанции его отклонил. Согласно вердикту, этот тип опухоли действительно настолько редок, что врачей нельзя винить. Мужчина подал апелляцию.

Ранее во Львове врачи успешно прооперировали младенца с полукилограммовой опухолью. Ребенок родился с такой же опухолью, как и его мама.

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