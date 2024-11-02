Остин заявил о провале целей Путина в Украине

Россия уже заплатила "потрясающую цену за имперскую глупость Путина", отметил шеф Пентагона.

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Российский диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне в Украине, которая длится почти 1000 дней. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в колонке для Foreign Affairs, обнародованной накануне. "После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не скрылся. Киев не упал. И Украина не сдалась", – написал он. По словам Остина, Россия заплатила "потрясающую цену за имперскую глупость Путина". "Сотни тысяч российских жертв с февраля 2022 года и более 200 млрд долларов было потрачено впустую", - констатирует шеф Пентагона. Он привел данные Центра стратегических и международных исследований, согласно которым потери России только за первый год войны превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых. "Украина ужасно пострадала от рук Путина. Но, как я снова увидел в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо – и даже окрепла", – резюмировал Ллойд Остин. Как мы уже писали, 1 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 425 млн долларов. Ранее Остин заявил, что возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp