В Иране студентка разделасьв знак протеста против хиджаба

Девушку, протестовавшую против унижения из-за "неправильного ношения хиджаба" арестовали. Правозащитники требуют ее освобождения.

В Иране задержали девушку, раздевшуюся до нижнего белья в знак протеста против принуждения носить хиджаб. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Euronews со ссылкой на Amnesty Iran. Отмечается, чтто инцидент произошел на территории университета. Правозащитная организация Amnesty Iran призвала к немедленному и безусловному освобождению студентки. "Власти Ирана должны немедленно и безусловно освободить студентку университета, которую насильно арестовали 2 ноября после того, как она сняли одежду в знак протеста против жестокого принуждения к ношению хиджаба со стороны охранников в Исламском университете Азад в Тегеране", - говорится в сообщении. Организация призвала защитить женщину от "пыток и другого жестокого обращения" до ее освобождения и требовала предоставить ей доступ к семье и адвокату. Отмечается, что студентка разделась после того, как охранники университета унижали ее из-за неправильного ношения хиджаба. Видео инцидента, которое студенты сняли с окон университетской аудитории, быстро распространилось в социальных сетях, вызвав значительный резонанс. Многие пользователи выразили поддержку женщине, называя ее поступок смелым и отважным. Информация о личности задержанной пока не обнародована. Местная газета, связанная с университетом, сообщила, что ее перевели в психбольницу.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024 Напомним, в прошлом году парламент Ирана принял законопроект О хиджабе и целомудрии, который предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафы за нарушение исламского дресс-кода. Также сообщалось, что в Иране умерла девушка, впавшая в кому после нападения полиции морали.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp