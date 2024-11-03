Перед выборами: из РФ в Молдову бесплатно везут людей

Пассажирам организовали бесплатный перелет в Стамбул, а затем поездку автобусом для участия в голосовании.

Для голосования во втором туре президентских выборов в Молдову привезли несколько автобусов молдован, постоянно проживающих в России. Причем поездка была для них бесплатной. Об этом в субботу 2 ноября сообщил телеканал TV8 со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы. Правоохранители заявили, что зафиксировали увеличение потока автобусов с иностранными номерами, перевозившими граждан из РФ, которые сначала приземлялись в аэропорту Стамбула. В полиции утверждают, что "у всех этих перевозчиков нет никаких лицензионных документов или контрактов на предоставление услуг перевозок". Они полагают, что поездка "организована в определенных интересах". Полиция заявила, что в страну въезжали несколько автобусов, "не один и не два". Полиция Молдовы также утверждает, что прибывающие к границе граждане все равно въедут в страну, потому что они являются гражданами Молдовы. Как утверждает издание IPN, в одном из пересекших границу автобусов было около 150 человек, которые бесплатно прилетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжили свое "путешествие" автобусом. После разговора с пассажирами таможенники установили, что те не заплатили ни за перелет, ни за проезд в автобусе. В РФ заявили пограничникам, что перевозка была организована бесплатно для граждан, которые якобы "хотят вернуться домой для участия во втором туре президентских выборов". Ранее сообщалось, что граждане Молдовы в преддверии второго тура президентских выборов массово начали получать анонимные сообщения с угрозами. Как мы уже писали, глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану заявил, что для подкупа избирателей на выборах президента Россия перевела в Молдову почти 40 млн долларов.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp