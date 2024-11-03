ЦАХАЛ ликвидировал командира Хезболлы, отвечавшего за ряд обстрелов

Истребитель ВВС Израиля уничтожил Фаура на юге Ливана. Его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля ликвидировала командира Хезболлы Джафара Хадера Фаура, ответственного за первые ракетные обстрелы страны 8 октября 2023 года. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило издание The Jerusalem Post. Отмечается, что истребитель ВВС Израиля в сотрудничестве с Северным командованием уничтожил Фаура в районе Джуайя на юге Ливана. Также был ликвидирован командир подразделения беспилотников. По данным издания, Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля с восточного Ливана. Его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023, отдав приказ начать вооруженные действия вдоль северной границы Израиля. "Он также ответственен за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли израильские гражданские лица... и нападение на Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 12 детей", - говорится в сообщении. Кроме того, Фаур ответственен за ракетный обстрел Метулы в прошлый четверг. Напомним, пять человек погибли, а еще один был тяжело ранен в результате удара ракеты по городку Метула на севере Израиля в четверг, 31 октября. Удары по Хезболле: Израиль приказал эвакуировать в Ливане 80-тысячный город

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