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В российском Новочеркасске масштабный пожар после атаки БПЛА – соцсети

После работы российского ПВО в городе начался пожар. Перед этим сообщалось об угрозе беспилотников.
В российском Новочеркасске масштабный пожар после атаки БПЛА – соцсети
В Новочеркасске Ростовской области России в ночь на воскресенье, 3 ноября, прогремели взрывы, после которых произошел масштабный пожар. Об этом сообщают местные паблики.   Этой ночью в регионе объявлялась по тревога из-за угрозы БПЛА.   Отмечается, что в 2:25 местного времени (1:25 по Киеву) в городе слышали громкие взрывы. Вероятно, шло отражение атаки дронов.   Судя по сообщениям у местных пабликов, такое отражение атаки привело к возгоранию крыши жилого дома.           Напомним, с вечера субботы российские войска атакуют беспилотниками Киев. Сообщалось о падении обломков в двух районах столицы.

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