Масштабный пожар тушили несколько бригад. В момент инцидента в поезде никого не было, пострадавших нет.

На железнодорожной станции в пригороде Берлина вспыхнул региональный поезд. Инцидент произошел вечером в субботу, 2 ноября, сообщает Berliner Kurier. Отмечается, что пожар тушили спасатели из Берлина, а также волонтерские подразделения из разных городков. На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как пламя вырывается из окон поезда, а густой дым вздымается над станцией. По информации федеральной полиции, пожар начался примерно в 21:50, после чего было остановлено движение по этой линии. В момент инцидента в поезде никого не было, пострадавших нет. Сообщается, что сначала загорелся дизельный вагон. Что именно стоит за пожаром – техническая неисправность или другая причина пожара – пока неясно. Вечером пресс-секретарь Deutsche Bahn сообщила, что железнодорожная станция, на которой произошел пожар, закрыта.

Cмотрите фотогалерею: В пригороде Берлина сгорел поезд на вокзале

Напомним, в прошлом году девять человек погибли в пожаре в поезде на юге Индии. Выжившим пришлось выламывать дверь, чтобы покинуть вагон. А летом этого года возле Ровно горел дизель-поезд. Жертв и пострадавших в результате пожара не было.

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