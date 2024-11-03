Не нравится женщинам: союзники Трампа опасаются поражения на выборах

Трамп отстает от Харрис среди женщин-избирателей на 14 пунктов. А женщины чаще мужчин ходят на выборы.

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа опасаются, что он может проиграть выборы из-за недостаточного внимания к избирателям-женщинам, которые обычно активнее голосуют, чем мужчины. Об этом говорится в публикации CNN. Отмечается, что Трамп избегал участия в онлайн- и телепередачах, ориентированных на женскую аудиторию, выступая преимущественно на праворадикальных шоу, которыми интересуются в большей степени молодые мужчины. Советники и союзники Трампа утверждали в начале осени, что расположение мужчин к нему компенсирует нехватку поддержки со стороны женщин, но в последние недели республиканцы стали выражать обеспокоенность по этому поводу. На митингах Трамп стал повторять, что будет защищать женщин. Но это неоднозначно воспринимается из-за позиции его команды по отношению к абортам. Также CNN со ссылкой на три источника, знакомых с соответствующими разговорами, сообщило, что Трамп несколько раз спрашивал у своих близких союзников, почему он не нравится женщинам. "Он думает, что женщины хотят кого-то, кто обеспечит им безопасность. Безопасность их детям", - сообщил один из источников канала. 30 октября в Северной Каролине Трамп спросил женщин среди своей аудитории, хотят ли они, чтобы он их защищал. Он выглядел доволен приветствиями, которые получил. Однако последний национальный опрос ABC News/Ipsos показал, что Трамп отстает от Харрис среди вероятных женщин-избирателей на 14 пунктов – отрыв, значительно превышающий его преимущество в 6 пунктов среди мужчин, отмечается в статье. Кроме того, зафиксировано заметное преобладание женщин во время досрочного голосования. В семи наиболее противоречивых штатах женщины отдали 55% голосов, а мужчины - 45%, и это вызывает беспокойство у союзников Трампа. Ранее сообщалось, что Трамп и Харрис почти сравнялись в ключевом штате. Демократка только на один процент опережает республиканца. Неделя до выборов президента США. Фаворита нет

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