На 20 страницах объясняется, как быстро создать братскую могилу на 100 человек и в каких случаях можно сжигать погибших.

Российское МЧС подготовило руководство по оперативному созданию братских могил в военное время. В нем содержатся расчеты и нормы: какую глубину котлована копать, как укладывать тела, как засыпать их землей и другие рекомендации, сообщает The Moscow Times. В тексте говорится, что для оборудования братских могил понадобятся рабочие и приводится оценка трудозатрат. Одно такое захоронение рассчитано на 100 погибших. Трупы нужно укладывать в два слоя (по 50 в каждом), между которыми должно быть около метра земли. Такую конструкцию следует завершать могильным холмом высотой 0,75 метра. Судя по смете, большинство времени – 234 человеко-часа – отводится на копание котлована. Для этого можно использовать бульдозер. Братская могила должна быть 20 метров в длину, три метра в ширину и 2,3 метра в высоту. В общей сложности создание одного захоронения занимает 368,5 человеко-часа. Отдельно в учебнике рассказывается, в каких случаях можно сжигать погибших, как свести к минимуму риски заражения химическими и радиоактивными веществами и биологическими агентами. Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 1460 российских окупантов. А за время операции в Курской области России с августа 2024 года украинские десантники нанесли урон противнику почти восемь тысяч солдат.

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