В РФ сошли с рельсов 22 вагона с углем

Сход 22 вагонов с углем с рельсов произошел на участке пути Иглино - Дема. Якобы обошлось без пострадавших.

В Башкирии (Россия) в ночь на 3 ноября с рельсов сошли 22 вагона с углем. Об этом сообщила местная транспортная прокуратура, передают РосСМИ.

Отмечается, что сход 22 вагонов с углем с рельсов произошел на участке пути Иглино - Дема.

Якобы обошлось без пострадавших.

Напомним, в России, в Республике Коми, сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали восемь человек.

Также сообщалось, что в Оренбургской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со зданием.

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