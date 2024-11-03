В РФ сошли с рельсов 22 вагона с углем
Сход 22 вагонов с углем с рельсов произошел на участке пути Иглино - Дема. Якобы обошлось без пострадавших.
В Башкирии (Россия) в ночь на 3 ноября с рельсов сошли 22 вагона с углем. Об этом сообщила местная транспортная прокуратура, передают РосСМИ.
Отмечается, что сход 22 вагонов с углем с рельсов произошел на участке пути Иглино - Дема.
Якобы обошлось без пострадавших.
Напомним, в России, в Республике Коми, сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали восемь человек.
Также сообщалось, что в Оренбургской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со зданием.
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