В Молдове проходит второй тур президентских выборов

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00. В стране и за ее пределами работают 2219 участков.

В Молдове 3 ноября проходит второй тур выборов президента, в котором соревнуются проевропейская президент Мая Санду и Александр Стояногло, выдвинутый пророссийской Партией социалистов. Об этом сообщает Европейская правда.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00. В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 – на территории Молдовы, а 231 – за рубежом.

Как известно, в первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло – почти 26%.

Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, во время правления которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Санду заявляет, что Стояногло человек Кремля, а его победа угрожает неопределенностью и нестабильностью. Стояногло в свою очередь обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.

Ранее сообщалось, что для голосования во втором туре президентских выборов в Молдову привезли несколько автобусов молдован, постоянно проживающих в России. Причем поездка была для них бесплатной.

Напомним, граждане Молдовы в преддверии второго тура президентских выборов массово начали получать анонимные сообщения с угрозами.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану ранее заявил, что для подкупа избирателей на выборах президента Россия перевела в Молдову почти 40 млн долларов.

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