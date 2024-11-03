Молдова заявила о вмешательстве РФ в выборы

В Молдове 3 ноября проходит второй тур выборов президента, в котором соревнуются проевропейская президент Мая Санду и Александр Стояногло, выдвинутый пророссийской Партией социалистов.

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Власти Молдовы сообщили о масштабном вмешательстве России в выборы главы государства. Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 3 ноября. "Это потенциальная попытка исказить результаты выборов", - заявил советник президента по национальной безопасности Станислав Секриер. В свою очередь, Канал5 сообщает, что в ряде европейских государств не работает компьютерная система на избирательных участках. Голосование продолжается, но данные избирателей вносятся вручную. Явка на выборы превысила 43%. В Молдове 3 ноября проходит второй тур выборов президента, в котором соревнуются проевропейская президент Мая Санду и Александр Стояногло, выдвинутый пророссийской Партией социалистов. Санду выступает за присоединение Молдовы к ЕС к 2030 году, в то время как Стояногло заявляет, что, будучи президентом, также будет поддерживать интеграцию с Евросоюзом, но будет одновременно развивать связи с Россией в национальных интересах. Он также пообещал возобновить поставки дешевого российского газа и добавил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если это будет необходимо для граждан страны. В первом туре, состоявшемся 20 октября, Санду набрала 42% голосов, но не смогла получить абсолютное большинство. Стояногло получил 26% голосов избирателей. Ранее сообщалось, что для голосования во втором туре президентских выборов в Молдову привезли несколько постоянно проживающих в России автобусов молдован. Причем поездка была для них бесплатной. Напомним, граждане Молдовы в преддверии второго тура президентских выборов массово начали получать анонимные сообщения с угрозами. Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану ранее заявил, что для подкупа избирателей на выборах президента Россия перевела в Молдову почти 40 млн долларов. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp