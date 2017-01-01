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Порошенко: Джавелины поставят за счет США

Порошенко: Джавелины поставят за счет США

Президент уточнил, что в этом году ВСУ получат как противотанковые ракетные комплексы отечественного производства,...
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