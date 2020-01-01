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Украина не обращалась к правительству России по RosUkrEnergo - вице-премьер РФ

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Вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что Украина не обращалась к правительству России с просьбой о помощи в урегулировании долга Нафтогаза по иску RosUkrEnergo.

"К нам таких обращений на уровне экономического блока правительства РФ не поступало", - заявил Алексей Кудрин.

"Это обязательство Украины, и к России оно никакого отношения не имеет", - отметил вице-премьер-министр.

Напомним, накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан заявил, что РФ должна помочь Украине рассчитаться с компанией RosUkrEnergo. Стросс-Кан также отметил, что министр финансов России Алексей Кудрин на такие предложения отвечает отрицательно.

Как сообщалось 26 июля Минтопэнерго ведет переговоры о перерасчете долга Нафтогаза перед RosUkrEnergo в размере 12,1 млрд кубометров газа.

Эта же новость на Корреспондент.нет
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Источник: УНН

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